Чистая вода реки Синьань при температуре 17 ° C принесла прохладу горожанам и туристам города Цзяньдэ

В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. ( Синьхуа /Сюй Юй)

В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)

В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)

В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)

В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)

В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)