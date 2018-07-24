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Чистая вода реки Синьань при температуре 17 ° C принесла прохладу горожанам и туристам города Цзяньдэ
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Чистая вода реки Синьань при температуре 17 ° C принесла прохладу горожанам и туристам города Цзяньдэ 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)
В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)
В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)
В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)
В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)
В летний сезон чистая вода реки Синьань, температура которой поддерживается на уровне 17 ° C, протекает по городу Цзяньдэ провинции Чжэцзян и принесла прохладу горожанам и туристам города. Вода реки при температуре 17 ° C также стала основной маркой местного летнего туризма. (Синьхуа/Сюй Юй)
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