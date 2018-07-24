Омские автомобилисты отправились в заплыв под виадуком в Амуре

Из-за сильного дождя, который прошел в городе ночью, под виадуком образовалась огромная лужа. Очевидцы опубликовали в соцсети видеозапись, на которой видно, как омские автомобилисты проезжают по подтопленному участку дороги.

Не все водители рискуют проезжать через большую лужу, многие из них, подъехав, разворачиваются и ищут другие пути для объезда, так как уровень воды достаточно высокий, и возможность поломки машины из-за влаги в таком случае возрастает.

В комментариях омичи рассказывают, что подобная ситуация происходит на этом участке дороги каждый раз после сильных дождей, однако никаких мер для устранения проблемы не предпринимается.