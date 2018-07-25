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Тепло и влажно: южный циклон задержался на Орловщине
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Тепло и влажно: южный циклон задержался на Орловщине 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области над погодой продолжает властвовать южный циклон, который принёс в регион тёплые потоки воздуха и дожди.
Сегодня, 25 июля, сохранится облачность с прояснениями. Ночью местами прошёл небольшой дождь. Днем также ожидаются умеренные дожди с грозами.
Ветер восточный 6-11 м/с, при грозе порывы будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.
Сообщение Тепло и влажно: южный циклон задержался на Орловщине появились сначала на РИА 57.
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