Свердловских водителей предупредили об опасности 

24-25 июля на севере и востоке Свердловской области высок риск возникновения пожаров (IV класс горимости леса по региональной шкале). В этот период водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и учитывать метеорологические условия, предупредили в ФКУ «Уралуправтодор».
"В целях недопущения аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и заторов автовлюбителям следует вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением", — сообщили "Уралинформбюро" дорожники.
На текущей неделе на Среднем Урале объявлен особый противопожарный режим.
Стоить напомнить, согласно приказу Федерального дорожного агентства, в периоды, когда столбик термометра поднимается выше отметки в 32 градуса, на трассах вводится ограничения на движение большегрузного транспорта.
Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).