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Улицы Челябинска затопило после мощного ливня
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Улицы Челябинска затопило после мощного ливня 

Авторадио 13 минут назад
Фото: Новости УрФО
Жители делятся в соцсетях кадрами потопа. Сильный дождь с грозой накрыл город накануне и вызвал транспортный коллапс в нескольких районах. Под воду ушла проезжая часть и даже тротуары — дождевая канализация не справлялась. Водители, которые отважились выехать на улицу, пробирались практически по фары в воде. Двигатели выдерживали не у всех. А пешеходам пришлось некоторые улицы пересекать практически вплавь, сообщает телеканал НТВ. Сегодня синоптики обещают повторение ливня, в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
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