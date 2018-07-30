Улицы Челябинска затопило после мощного ливня 

Жители делятся в соцсетях кадрами потопа. Сильный дождь с грозой накрыл город накануне и вызвал транспортный коллапс в нескольких районах. Под воду ушла проезжая часть и даже тротуары — дождевая канализация не справлялась. Водители, которые отважились выехать на улицу, пробирались практически по фары в воде. Двигатели выдерживали не у всех. А пешеходам пришлось некоторые улицы пересекать практически вплавь, сообщает телеканал НТВ. Сегодня синоптики обещают повторение ливня, в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.