Еще один ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске

Родители оставили четырехлетнего сына под присмотром бабушки, но пожилая женщина не сумела предотвратить его падение из открытого окна на пятом этаже. Сейчас малыш находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Только за два летних месяца 2018 года в Челябинске из окон и с балконов многоэтажных домов выпали почти 10 несовершеннолетних. Исследуя окружающий мир, ребенок не осознаем опасности — безбоязненно встает на подоконник, или опирается на противомоскитную сетку. Финал, как правило, печален — мучительная смерть от сочетанной высотной травмы, или инвалидность. Только за последние несколько дней в столице Южного Урала произошло несколько несчастных случаев с детьми. Так,

22 июля с балкона на седьмом этаже в Калининском районе на улице Братьев Кашириных выпал мальчик 2015 года рождения. Ему повезло — он приземлился на кусты и отделался незначительными травмами. В понедельник, 25 июля, из окна четвертого этажа в Советском районе выпал двухлетний ребенок, малыш доставлен в больницу с серьезными повреждениями. В июне выпавший из окна ребенок погиб на месте падения.

Предотвратить подобные случаи можно, установив решетки на окна и блокиратор на балконную дверь.