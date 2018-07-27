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Еще один ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске
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Еще один ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Сегодня, 27 июля, в 8 часов утра еще один ребенок выпал из окна многоэтажки в Курчатовском районе Челябинска, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области.
Родители оставили четырехлетнего сына под присмотром бабушки, но пожилая женщина не сумела предотвратить его падение из открытого окна на пятом этаже. Сейчас малыш находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Только за два летних месяца 2018 года в Челябинске из окон и с балконов многоэтажных домов выпали почти 10 несовершеннолетних. Исследуя окружающий мир, ребенок не осознаем опасности — безбоязненно встает на подоконник, или опирается на противомоскитную сетку. Финал, как правило, печален — мучительная смерть от сочетанной высотной травмы, или инвалидность. Только за последние несколько дней в столице Южного Урала произошло несколько несчастных случаев с детьми. Так,
22 июля с балкона на седьмом этаже в Калининском районе на улице Братьев Кашириных выпал мальчик 2015 года рождения. Ему повезло — он приземлился на кусты и отделался незначительными травмами. В понедельник, 25 июля, из окна четвертого этажа в Советском районе выпал двухлетний ребенок, малыш доставлен в больницу с серьезными повреждениями. В июне выпавший из окна ребенок погиб на месте падения.
Предотвратить подобные случаи можно, установив решетки на окна и блокиратор на балконную дверь.
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