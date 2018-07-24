Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля во второй

половине дня в западных районах области и горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ожидаются ливневые дожди, грозы. 24-26 июля

местами по области — высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.

Отправляясь в туристический поход, в лес или на рыбалку, ознакомьтесь с прогнозом погоды.

В случае происшествий, вызванных

неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную

службу МЧС России по номеру 101.