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Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области
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Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля во второй
половине дня в западных районах области и горах Восточного Саяна и  Южного Прибайкалья местами ожидаются ливневые дожди, грозы. 24-26 июля
местами по области — высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на  необходимость соблюдения мер личной безопасности. Избегайте поездок на  дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.
Отправляясь в туристический поход, в лес или на рыбалку, ознакомьтесь с  прогнозом погоды.
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную
службу МЧС России по номеру 101.
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