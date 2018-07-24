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На Владимирскую область надвигается жара
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На Владимирскую область надвигается жара 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото мояоколица.рф  На Владимирскую область идет аномальная жара. Стрелки термометров со среды могут преодолеть отметку в 30 градусов, об этом заявили сегодня в Росгидрометцентре.
Сегодня и завтра в Центральном федеральной округе ожидаются небольшие дожди, а уже со среды в регион вновь придет лето, которое продлится до конца июля.
«Начиная со среды, на погоду начнет влиять антициклональная активная деятельность, поэтому в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет почти нулевая вероятность осадков, немного облаков и много солнца», — отмечают в агентстве.
Также синоптики сообщают, что идущая жара станет самой продолжительной за историю наблюдений этим летом.
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