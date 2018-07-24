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В Омске вышли из строя десять светофоров
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В Омске вышли из строя десять светофоров 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске из-за сильного дождя и ветра отключились 10 светофоров. Информация об этом уже направлена в ГИБДД, сообщает департамент транспорта мэрии Омска. Специалисты проводят восстановительные работы.
Так, вышли из строя светофоры: на улице Химиков на остановке «Сады», а также на перекрёстках улиц Кирова и 15-й Рабочей, на 2-й Восточной и Барнаульской, 8-й Восточной и Барнаульской, на Мельничной и Южной, Маяковского и Куйбышева, Красных Зорь и Шебалдина, 70 лет Октября и Конева, 6-й Шинной и 3-й Молодежной, проспекте Королёва и Березовой.
Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. На время отключения светофоров стоит руководства дорожными знаками. Работы по восстановлению светофоров будут проводиться в течение дня. Добавим, что о неисправном светофоре можно круглосуточно сообщить по номеру 90-26-83.
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