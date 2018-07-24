Мэр Красноярска рассказал, зачем улицы города моют в дождь

Пост с ответом на вопрос горожан он опубликовал на своей странице в «Инстаграм».

«Почему дороги моют в дождь? Как бы странно это ни выглядело, на самом деле мытьё дорог во время дождя технологически оправданно и эффективно. Дождь — это как замачивание во время стирки. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечным машинам остается лишь смыть её. Чтобы добиться такого же результата при мытье в сухую погоду, спецтехнике придется сделать больше рейсов, потратить больше времени, воды и топлива», — объяснил градоначальник.