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Мэр Красноярска рассказал, зачем улицы города моют в дождь
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Мэр Красноярска рассказал, зачем улицы города моют в дождь 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Пост с ответом на вопрос горожан он опубликовал на своей странице в «Инстаграм».
«Почему дороги моют в дождь? Как бы странно это ни выглядело, на самом деле мытьё дорог во время дождя технологически оправданно и эффективно. Дождь — это как замачивание во время стирки. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечным машинам остается лишь смыть её. Чтобы добиться такого же результата при мытье в сухую погоду, спецтехнике придется сделать больше рейсов, потратить больше времени, воды и топлива», — объяснил градоначальник.
Кстати, Сергей Ерёмин также сообщил, что запустил на своей странице рубрику «Спрашивали? Отвечаем!». В «Инстаграм» мэр будет отвечать на вопросы красноярцев. В комментариях люди тут же начали задавать свои вопросы: «Почему гарь от лесных пожаров пахнет хлором?», «Зачем менять гранитные бордюры на гранитные?», «Когда наконец-то обратите внимание на правобережную набережную?», и другие.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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