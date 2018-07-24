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Мэр Красноярска обосновал мытье дорог в дождь
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Мэр Красноярска обосновал мытье дорог в дождь 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Глава Красноярска Сергей Еремин запустил в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram новую рубрику и рассказал, зачем дороги моют в дождь. Рубрика называется «Спрашивали? Отвечаем!», в ней глава города намерен отвечать на «житейские» вопросы горожан.
«Первый вопрос — почему дороги моют в дождь? Как бы странно это ни выглядело, на самом деле мытье дорог во время дождя технологически оправданно и эффективно. Дождь — это как замачивание во время стирки. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечным машинам остается лишь смыть ее», — рассказал Еремин.
Он отметил, что для того, чтобы добиться такого же результата при мытье в сухую погоду, спецтехнике «придется сделать больше рейсов, потратить больше времени, воды и топлива».
Фото: Сергей Еремин / Instagram
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