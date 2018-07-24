Мэр Красноярска обосновал мытье дорог в дождь

Глава Красноярска Сергей Еремин запустил в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram новую рубрику и рассказал, зачем дороги моют в дождь. Рубрика называется «Спрашивали? Отвечаем!», в ней глава города намерен отвечать на «житейские» вопросы горожан.

«Первый вопрос — почему дороги моют в дождь? Как бы странно это ни выглядело, на самом деле мытье дорог во время дождя технологически оправданно и эффективно. Дождь — это как замачивание во время стирки. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечным машинам остается лишь смыть ее», — рассказал Еремин.

Он отметил, что для того, чтобы добиться такого же результата при мытье в сухую погоду, спецтехнике «придется сделать больше рейсов, потратить больше времени, воды и топлива».

Фото: Сергей Еремин / Instagram