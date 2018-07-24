Жителей Хабаровского края предупредили о магнитной буре

Магнитная буря накроет Землю 24 июля, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости

По хабаровскому времени буря начнется в 13:00 и продлится примерно до 19:00, уточнили специалисты.

Явлению присвоен уровень G1 по пятибалльной шкале. Это значит, что буря может привести к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Напомним, магнитная буря способна оказать неблагоприятное воздействие на здоровье метеозависимых людей. Как правило, больше всего страдают гипертоники.