Прогноз погоды. Жара надвигается

В среду, 25 июля, утро многообещающее — хотя термометры и показывают +17°С, солнце пригревает очень хорошо, и довольно быстро температура повысится до +20 °С. Ветер восточный, умеренный — 2-3 м/с. Весь день будет держаться переменная облачность, ветер повернёт с юго-востока и усилится до 4 м/с. Воздух прогреется до +26 °С днём, вечером облачно и тепло — +21… +24 °С.

По народному календарю — Прокл Плакальщик, Великие росы. С этого дня начинает выпадать обильная роса. Причём наши предки примечали: если на Прокла роса не выпадет ни на лугу, ни в низинах — быть ненастью. А вот хорошая роса обещает хороший ясный день.

Сегодня день памяти гениального автора-исполнителя, актёра, музыканта — Владимира Семёновича Высоцкого. 25 июля 1981 года, в дни, когда в Москве проходила Олимпиада, этот талантливый человек ушёл из жизни. Но его наследие — песни, фильмы — бессмертно.

В четверг, 26 июля, утром небо будет затянуто облаками — но это ненадолго: очень скоро солнце начнёт выглядывать из-за облаков и прогреет воздух с +20 °С до +25 °С. Ветер восточный, 3-5 м/с — будет приятно освежать. Днём температура повысится до +28… +30 °С, облака практически рассеются, но вечером снова вернутся на небо. Вечер будет прекрасный, с температурой +23…+26 °С.

Покровителем этого дня считается Архангел Гавриил, который приносил хорошую погоду для начинающихся жатв. Сухая погода в этот день обещала тёплую осень, а дожди могут сгноить урожай.

В пятницу, 27 июля, нас ждёт ещё один жаркий день, сообщает Погода. НН.ру. Утром воздух быстро прогреется с +20 °С до +25 °С, а днём столбики термометров могут перевалить за 30 °С. Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Облака будут то заполонять небо, то открывать его почти полностью. Осадков пока не прогнозируется. Вечер, по предсказаниям синоптиков, будет ясный и очень тёплый — самое то для пятницы.