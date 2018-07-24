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Облачно, но без осадков: какая погода ждет жителей Башкирии 25 июля
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Облачно, но без осадков: какая погода ждет жителей Башкирии 25 июля 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Мини-сезон дождей закончился, и в Башкирию возвращается летний зной. Дождевые тучки решили покинуть республику и побаловать влагой другие регионы России.
В Башкирии снова воцарит летний зной
Так, сегодня, 25 июля, будет облачно, но без осадков.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, иногда, правда, будут наблюдаться порывы.
Температура воздуха ночью составит 10–15 °С, по востоку до 4 °С, днем столбик термометра покажет 21–26 °С.
Автомобилистам стоит быть внимательными, ведь на отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 2–4 километра.
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