Облачно, но без осадков: какая погода ждет жителей Башкирии 25 июля

Мини-сезон дождей закончился, и в Башкирию возвращается летний зной. Дождевые тучки решили покинуть республику и побаловать влагой другие регионы России

В Башкирии снова воцарит летний зной

Так, сегодня, 25 июля, будет облачно, но без осадков.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, иногда, правда, будут наблюдаться порывы.

Температура воздуха ночью составит 10–15 °С, по востоку до 4 °С, днем столбик термометра покажет 21–26 °С.

Автомобилистам стоит быть внимательными, ведь на отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 2–4 километра.