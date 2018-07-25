Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии 

Облачные и дождливые деньки позади, небесная канцелярия сжалилась над жителями республики и решила подарить немного по-летнему жарких деньков. Так, сегодня, 25 июля, ожидается малооблачная погода, но без осадков.
Жара вернулась в башкирскую столицу
Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов, в северных и горных районах Башкирии столбик термометра покажет до +7°С, а вот днем жителей республики ждет зной — воздух прогреется до 26…31 градуса.