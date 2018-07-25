Летний зной и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии

Облачные и дождливые деньки позади, небесная канцелярия сжалилась над жителями республики и решила подарить немного по-летнему жарких деньков. Так, сегодня, 25 июля, ожидается малооблачная погода, но без осадков.

Жара вернулась в башкирскую столицу

Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.