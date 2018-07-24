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Пермь. Погода на неделю.
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Пермь. Погода на неделю. 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Последняя неделя июля в Перми будет сухой и жаркой, температура воздуха будет на 3 — 5 градусов выше климатической нормы. Сегодня самый «холодный» день недели: около 26 градусов тепла днем и 13 градусов ночью. Начиная со вторника столбик термометра будет стремиться только вверх, самым жарким днем станет четверг (воздух прогреется до 32 градусов). По данным Гидрометцентра, в выходные станет на 1 — 2 градуса прохладнее, возможны кратковременные осадки.
Не забывайте следить за водным балансом и пользоваться солнцезащитными средствами!
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