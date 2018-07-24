Спортдайджест: неудачный этап «Шелкового пути» и рекордный турнир по спидгольфу

Третий этап ралли-рейда «Шелковый путь» отменили из-за погодных условий. Из-за проливного дождя на трассе не смогли проехать даже мощные грузовики. Об этом сообщает «МИР 24».

Водители и механики пытались вытянуть свои машины с помощью тросов. Однако вернуться в гонку удалось далеко не всем. Трудности возникли и у лидеров — пилотов «КАМАЗа» . Организаторы приостановили соревнования. Все экипажи вернулись в Астрахань по асфальтированным дорогам.

Мечты не имеют барьеров. Это доказал профессор из Франции Альбан Тессье. 41-летний мужчина теряет зрение, но перед тем, как ослепнуть, он отправился в непростое путешествие через соляную пустыню в Боливии

На турне на родину розовых фламинго и тысячелетних кактусов Альбан потратил все свои сбережения. Ему предстоит преодолеть 140 километров — днем под палящим солнцем, а ночью при экстремальном холоде. Температура в этих местах порой опускается до минус 15 градусов. Еще одной проблемой стала нехватка кислорода. Все-таки высота 3700 метров, а вокруг горные вершины Анд.

Англии неторопливый спорт для аристократов превратили в скоростное соревнование. На турнире по спидгольфу установлен рекорд: дуэт британцев умудрился пройти 18 лунок всего за 41 минуту.

Бей-беги — здесь является главным правилом, а еще никаких гольф-каров, все клюшки спортсмены вынуждены носить на себе. На прицел и замах всего несколько секунд. Хотя на поле полно традиционных ловушек: это и песчаные ямы, и канавы с водой, и пологие склоны.

Отметим, что результат у победителей мог быть еще лучше: не смажь они несколько ударов буквально в метре от лунки.

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