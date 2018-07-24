Ещё
Спортдайджест: неудачный этап «Шелкового пути» и рекордный турнир по спидгольфу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортдайджест: неудачный этап «Шелкового пути» и рекордный турнир по спидгольфу 

Мир24 32 минуты назад
Фото: Мир24
Третий этап ралли-рейда «Шелковый путь» отменили из-за погодных условий. Из-за проливного дождя на трассе не смогли проехать даже мощные грузовики. Об этом сообщает «МИР 24».
Водители и механики пытались вытянуть свои машины с помощью тросов. Однако вернуться в гонку удалось далеко не всем. Трудности возникли и у лидеров — пилотов «КАМАЗа». Организаторы приостановили соревнования. Все экипажи вернулись в Астрахань по асфальтированным дорогам.
Мечты не имеют барьеров. Это доказал профессор из Франции Альбан Тессье. 41-летний мужчина теряет зрение, но перед тем, как ослепнуть, он отправился в непростое путешествие через соляную пустыню в Боливии.
На турне на родину розовых фламинго и тысячелетних кактусов Альбан потратил все свои сбережения. Ему предстоит преодолеть 140 километров — днем под палящим солнцем, а ночью при экстремальном холоде. Температура в этих местах порой опускается до минус 15 градусов. Еще одной проблемой стала нехватка кислорода. Все-таки высота 3700 метров, а вокруг горные вершины Анд.
В Англии неторопливый спорт для аристократов превратили в скоростное соревнование. На турнире по спидгольфу установлен рекорд: дуэт британцев умудрился пройти 18 лунок всего за 41 минуту.
Бей-беги — здесь является главным правилом, а еще никаких гольф-каров, все клюшки спортсмены вынуждены носить на себе. На прицел и замах всего несколько секунд. Хотя на поле полно традиционных ловушек: это и песчаные ямы, и канавы с водой, и пологие склоны.
Отметим, что результат у победителей мог быть еще лучше: не смажь они несколько ударов буквально в метре от лунки.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Японии от жары погибли 65 человек, 20 тысяч госпитализированы Из-за ливней в Калининграде затопило детский тубдиспансер В выходные в Москву возвращается 30-градусная жара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну370
Дело о госизмене начинает разрастаться124
Россия на дне: как поделят Каспий21
Украинский политик лично проверил Крымский мост184
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение