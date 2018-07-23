Названа дата удара сильного ливня по Владивостоку

В предстоящую субботу, 28 июля, во Владивостоке ожидается сильный ливень, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные портала «Расписание погоды».

По прогнозу сайта, во вторник и среду в столице Приморья будет солнечно, а в четверг и пятницу пройдут небольшие осадки.

Основной удар стихии придется на субботу, когда ожидается «сильный ливневый дождь». За утро может выпасть больше 16 мм осадков.

Ранее сообщалось, что 26-27 июля из-за экс-тайфуна «Ампил» в Приморье ожидаются интенсивные ливни, пик осадков придется на северные и центральные районы края.

Как подчеркивает глава Примгидромета, поднятие воды в реках может достигнуть критической точки. В зону риска попадают Красноармейский и Дальнереченский районы.