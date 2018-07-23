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Названа дата удара сильного ливня по Владивостоку
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Названа дата удара сильного ливня по Владивостоку 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В предстоящую субботу, 28 июля, во Владивостоке ожидается сильный ливень, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные портала «Расписание погоды».
По прогнозу сайта, во вторник и среду в столице Приморья будет солнечно, а в четверг и пятницу пройдут небольшие осадки.
Основной удар стихии придется на субботу, когда ожидается «сильный ливневый дождь». За утро может выпасть больше 16 мм осадков.
Ранее сообщалось, что 26-27 июля из-за экс-тайфуна «Ампил» в Приморье ожидаются интенсивные ливни, пик осадков придется на северные и центральные районы края.
Как подчеркивает глава Примгидромета, поднятие воды в реках может достигнуть критической точки. В зону риска попадают Красноармейский и Дальнереченский районы.
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