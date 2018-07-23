Ещё
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немцев призвали сдавать пустые бутылки 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Производители пива в Германии жалуются на нехватку тары. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Жаркая погода, установившаяся в Европе, привела в росту спроса на пенный напиток. На заводе Veltins отметили, что объемы продаж достигли рекордных значений.
Однако именно это привело к нехватке бутылок и ящиков для их хранения и перевозки. С просьбой вернуть пустые бутылки выступила пивоварня Moritz Fiege. Еще два компании — Veltins и Konig-Pilsener — сообщили, что заказали дополнительные ящики. Трудности с тарой также усугубляются тем, что каждый производитель имеет упаковку с собственным уникальным дизайном.
Как отмечает Deutsche Welle, температура воздуха в Германии, которая уже несколько недель не падает ниже отметки в +30 градусов, продержится на том же уровне до начала августа.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина разрешить продажу пива на стадионах.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль76
Россияне взбунтовались из-за нового налога442
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе308
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян173
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение