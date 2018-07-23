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Завтра саратовцев ожидает магнитная буря
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Завтра саратовцев ожидает магнитная буря 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
По прогнозу, магнитная буря начнется 24 июля в 7:00 и продлится до полудня. Об этом сообщают РИА-Новости.
В материале отмечается, что эта магнитная буря оценивается в один балл по пятибалльной шкале. При этом, людям, которые плохо переносят скачки давления, в этот день врачи рекомендуют подстраховаться и соблюдать несколько простых правил. Нужно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом, утомительных походов по магазинам или садовых работ на даче.
Следует отметить, что предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.
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