Завтра саратовцев ожидает магнитная буря

По прогнозу, магнитная буря начнется 24 июля в 7:00 и продлится до полудня. Об этом сообщают РИА-Новости.

В материале отмечается, что эта магнитная буря оценивается в один балл по пятибалльной шкале. При этом, людям, которые плохо переносят скачки давления, в этот день врачи рекомендуют подстраховаться и соблюдать несколько простых правил. Нужно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом, утомительных походов по магазинам или садовых работ на даче.

Следует отметить, что предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.