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В Белгородской области из-за непогоды ввели режим ЧС в АПК
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В Белгородской области из-за непогоды ввели режим ЧС в АПК 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Из-за сильного дождя на фоне высоких температур воздуха в Белгородской области произошло прорастание зерна, что привело к потере семенных и фуражных качеств, а также снизило урожайность и валовой сбор ранних зерновых культур, сообщила пресс-служба облправительства.
Сейчас аграрии обследуют посевные территории и оценивают нанесенный ущерб. На сегодняшний день озимая пшеница, горох, ячмень и тритикале убраны с площади 113 тыс. гектар (21% от намеченного).
В 21 из 22 муниципалитетах региона (за исключением Белгорода) ввели режим ЧС в АПК. Оценить масштаб ущерба планируют к 3 августа.
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