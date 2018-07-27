В Белгородской области из-за непогоды ввели режим ЧС в АПК

Из-за сильного дождя на фоне высоких температур воздуха в Белгородской области произошло прорастание зерна, что привело к потере семенных и фуражных качеств, а также снизило урожайность и валовой сбор ранних зерновых культур, сообщила пресс-служба облправительства.

Сейчас аграрии обследуют посевные территории и оценивают нанесенный ущерб. На сегодняшний день озимая пшеница, горох, ячмень и тритикале убраны с площади 113 тыс. гектар (21% от намеченного).