В Красноярск пытались ввести почти 6 тонн некачественного мяса 

В Красноярске арестована большая партия мороженных мясных продуктов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по краю.
5,7 тонн мороженного мяса и куриных субпродуктов везли по железной дороге из Санкт-Петербурга в Красноярск с нарушениями температурного режима. При ветеринарно-санитарном осмотре выяснилось, что температура в толще мяса составляет от минус 3,2 градусов до минус 5,2 градусов. При этом по нормативам она не должна превышать минус 12 градусов.
Сейчас оборот продукции приостановлен. Специалисты взяли образцы для лабораторных исследований. Они проверят: безопасно ли мясо.