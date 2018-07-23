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МЧС предупреждает об аномальной жаре в Калининградской области
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МЧС предупреждает об аномальной жаре в Калининградской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Аномально жаркая погода установилась в эти дни в Калининградской области. В связи с этим сотрудники регионального Управления МЧС обращают внимания горожан о необходимости соблюдать ряд правил, которые позволят избежать опасных для здоровья ситуаций.
Как рассказали в МЧС, горожанам нельзя забывать о головных уборах — кепках, косынках, панамах, избегать долгого нахождения на открытом солнце и употреблять больше жидкости.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо проявить особое внимание к своему самочувствию: следить за регулярным приемом необходимых лекарств, стараться не покидать жилище в жару.
« Если вы, находясь на улице, почувствовали недомогание и головокружение, тошноту, сразу зайдите в тень, присядьте, намочите водой платок или любую ткань и приложите ее к голове, выпейте воды. Находясь на улице, попросите прохожих побыть с Вами до прибытия скорой в случае необходимости», — советуют эксперты.
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