После окончания дождей в Самарской области вновь установится жаркая погода 

До 33 градусов тепла обещают синоптики на этой недели. 23 июля станет последним днем, когда в некоторых районах губернии пройдут дожди. Уже со вторника в 63 регионе установится теплая малооблачная погода без осадков. Тучи рассеются, а продолжительность солнечного прогрева увеличится. В связи с этим температура воздуха днем будет быстро нарастать. 24 июля термометры не покажут выше 28 °C. А вот в следующие дни воздух может прогреться до 33 градусов тепла. Об осадках придется забыть до конца недели. Ветер со скоростью 5-10 м/с будет дуть с востока. До конца месяца средняя температура воздуха в Самарской области будет на пару градусов превышать климатическую норму.
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