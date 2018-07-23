Губернатор попросил обеспечить костромских коров едой за неделю

Губернатор Костромской области поставил задачу перед аграриями закончить заготовку кормов в срок, узнал KOSTROMA.TODAY. Им придётся уложиться в неделю.

По информации пресс-службы областной администрации, дождливая погода за 10 дней привела к снижению темпа заготовки сена. Его в области заготовили лишь 17 процентов от плана. Глава региона распорядился мобилизовать все силы аграриев и закончить заготовки в сжатые сроки, которые составили неделю.

«Эта неделя будет характеризоваться высокими температурами, малым количеством осадков, поэтому за эту неделю необходимо все наверстать. Необходима неделя хорошей, мощной мобилизации. Особенно в тех районах, где поголовье скота высокое», — поставил задачу Сергей СИТНИКОВ.

Всего в области 195 хозяйств. Полностью свою работу завершили только 3. В передовиках по заготовке силоса и сенажа — хозяйства Сусанинского, Нерехтского, Кологривского, Октябрьского и Солигаличского района.