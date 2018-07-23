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В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до полутора метров
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В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до полутора метров 

РИА Новости Крым 28 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Во второй половине дня 23 июля и в течение суток 24 июля на отдельных реках Крыма ожидается подъем уровня воды до полутора метров, сообщили в главке МЧС России по Республике.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» во второй половине 23 июля и в течение суток 24 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 —1,5 м без достижения опасных отметок", — сказано в сообщении.
В связи с этим, в чрезвычайном ведомстве напоминают, что при нахождении вблизи русла реки рекомендуется соблюдать осторожность и не подходить непосредственно к потоку воды. Особое внимание следует уделить безопасности детей и пожилых людей.
В ближайшие часы на Крым обрушатся грозовые ливни >>
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ближайшие часы и до конца суток 23 июля в Крыму и в Симферополе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 18-23 метров в секунду.
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