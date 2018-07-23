В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до полутора метров

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июн — РИА Новости Крым . Во второй половине дня 23 июля и в течение суток 24 июля на отдельных реках Крыма ожидается подъем уровня воды до полутора метров, сообщили в главке МЧС России по Республике.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» во второй половине 23 июля и в течение суток 24 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 —1,5 м без достижения опасных отметок", — сказано в сообщении.

В связи с этим, в чрезвычайном ведомстве напоминают, что при нахождении вблизи русла реки рекомендуется соблюдать осторожность и не подходить непосредственно к потоку воды. Особое внимание следует уделить безопасности детей и пожилых людей.

В ближайшие часы на Крым обрушатся грозовые ливни >>

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ближайшие часы и до конца суток 23 июля в Крыму и в Симферополе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 18-23 метров в секунду.