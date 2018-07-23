Малыши из Молжаниновского провели свои первые научные опыты

Традиционную прогулку летней смены дошколят школы «Перспектива» воспитатели решили посвятить изучению природных явлений, а именно ветру.

— Дети активно наблюдают за окружающим миром и видят, как качаются деревья. Рецепторами кожи они ощущают холод, когда дует ветер. Постепенное привыкание к ветру как к обычному явлению включено в механизм естественной адаптации. В принципе, ребенок может со временем сам догадаться, что такое ветер, но мы решили ускорить этот процесс, — делятся воспитатели.