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Малыши из Молжаниновского провели свои первые научные опыты
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Малыши из Молжаниновского провели свои первые научные опыты 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Традиционную прогулку летней смены дошколят школы «Перспектива» воспитатели решили посвятить изучению природных явлений, а именно ветру.
— Дети активно наблюдают за окружающим миром и видят, как качаются деревья. Рецепторами кожи они ощущают холод, когда дует ветер. Постепенное привыкание к ветру как к обычному явлению включено в механизм естественной адаптации. В принципе, ребенок может со временем сам догадаться, что такое ветер, но мы решили ускорить этот процесс, — делятся воспитатели.
По словам педагогов, познавательно-практическая деятельность очень заинтересовала дошколят. Они узнали, что такое ветер и откуда он берется, как отвечал на эти вопросы детям Лев Толстой в 1875 году, какие примеры приводил писатель и многое другое. (еп)
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