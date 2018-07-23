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МЧС объявило срочное штормовое предупреждение в Воронежской области
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МЧС объявило срочное штормовое предупреждение в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Непогода будет бушевать до конца дня. Региональное управления МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявило срочное штормовое предупреждение на вечер понедельника, 23 июля. В ближайшие два-три часа и до конца суток ожидаются сильные ливни, грозы, в отдельных районах град, уточнили спасатели. Ситуацию усугубит шквалистый ветра — до 20 м/с. Ранее МЧС предупредило о надвигающейся непогоде ещё и на вторник, 24 июля. К чему стоит быть готовыми, читайте здесь. Более того, сильные дожди и грозы продлятся в регионе на протяжении всей рабочей недели. Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время сильного ветра не стоит подходить к линиям электропередачи и оборвавшимся электропроводам. Нельзя прятаться от сильного ветра и около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям. При граде следует по возможности оставаться в помещении, держаться как можно дальше от окон и не пользоваться электроприборами. Находясь на улице, следует найти укрытие и защитить голову от удара градин. Как избежать трагедии в грозу, и что делать, если она застала в лесу, поле или посреди реки, читайте в материале «Вести-Воронеж». При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по номерам 101 или 112, телефону доверия МЧС — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Екатерина Трещикова
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