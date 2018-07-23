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На Кубани возобновят мониторинг погоды для аграриев со спутника
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На Кубани возобновят мониторинг погоды для аграриев со спутника 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О возобновлении спутникового мониторинга погоды в районах края рассказал курирующий АПК вице-губернатор. Пресс-конференция с Андреем Коробкой прошла сегодня в здании Минсельхоза Кубани.
«Мы были пилотным регионом по ведению спутникового мониторинга и через него отслеживать природные явления и ущербы, нанесенные теми или иными катаклизмами», — добавил Коробка
К сожалению, не во всех муниципалитетах и не во всех районах есть метеорологические станции, способные отслеживать те или иные погодные явления. Возобновления спутникового мониторинга погоды должно стать подспорьем как для фермеров, так для районных краевых властей, уверен вице-губернатор Андрей Коробка.
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