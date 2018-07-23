На Кубани возобновят мониторинг погоды для аграриев со спутника

О возобновлении спутникового мониторинга погоды в районах края рассказал курирующий АПК вице-губернатор. Пресс-конференция с Андреем Коробкой прошла сегодня в здании Минсельхоза Кубани.

«Мы были пилотным регионом по ведению спутникового мониторинга и через него отслеживать природные явления и ущербы, нанесенные теми или иными катаклизмами», — добавил Коробка

К сожалению, не во всех муниципалитетах и не во всех районах есть метеорологические станции, способные отслеживать те или иные погодные явления. Возобновления спутникового мониторинга погоды должно стать подспорьем как для фермеров, так для районных краевых властей, уверен вице-губернатор Андрей Коробка.