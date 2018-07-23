24 июля в Рязанской области ожидается до 27 градусов тепла

Во вторник, 24 июля, на территории Рязанской области ожидается облачная и дождливая погода, в отдельных районах возможна гроза. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По прогнозам Гидрометцентра, завтра на Рязанщине местами ожидается небольшой и умеренный дождь, местами грозы. Ветер восточного направления, скорость 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +13.. +18ºС, днём +22.. +27ºС.

Атмосферное давление: 746-749 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 65-91%.

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