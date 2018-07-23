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24 июля в Рязанской области ожидается до 27 градусов тепла
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24 июля в Рязанской области ожидается до 27 градусов тепла 

Новости Рязани 39 минут назад
Фото: Новости Рязани
Во вторник, 24 июля, на территории Рязанской области ожидается облачная и дождливая погода, в отдельных районах возможна гроза. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По прогнозам Гидрометцентра, завтра на Рязанщине местами ожидается небольшой и умеренный дождь, местами грозы. Ветер восточного направления, скорость 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью +13.. +18ºС, днём +22.. +27ºС.
Атмосферное давление: 746-749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65-91%.
Фото: pixabay.com
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