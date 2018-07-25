В Оренбургской области предупредили о повышении температуры воздуха до +34 °С

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По прогнозу Приволжского УГМС, в четверг днём, 26 июля, местами ожидается максимальная температура воздуха +30…+34 °С. Ветер усилится до 9-14 м/с.

В настоящее время регион находится в зоне повышенного атмосферного давления, что исключает осадки.

Спасатели призвали воздержаться от пребывания на солнцепёке, соблюдать противопожарную безопасность, избегать интенсивной физической нагрузки.

11 июля URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.