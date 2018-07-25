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В Оренбургской области предупредили о повышении температуры воздуха до +34 °С
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В Оренбургской области предупредили о повышении температуры воздуха до +34 °С 

RT на русском 50 минут назад
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
По прогнозу Приволжского УГМС, в четверг днём, 26 июля, местами ожидается максимальная температура воздуха +30…+34 °С. Ветер усилится до 9-14 м/с.
В настоящее время регион находится в зоне повышенного атмосферного давления, что исключает осадки.
Спасатели призвали воздержаться от пребывания на солнцепёке, соблюдать противопожарную безопасность, избегать интенсивной физической нагрузки.
Ранее в МЧС предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область.
11 июля URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
Синоптики рассказали о возвращении жары в Москву 26 июля В Москве 25 июля ожидается до +26 °С Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от жары
Комментарии  Ещё 2 источника 
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