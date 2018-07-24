В МЧС предупредили о сохранении аномальной жары в Оренбургской области

Спасатели предупредили о сохранении аномальной жары в Оренбургской области , сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС

В среду, 25 июля, в отдельных районах температура воздуха достигнет +30…+33 °C. В течение суток сохранится малооблачная погода. Осадков не ожидается.

В ведомстве призвали воздержаться от пребывания на солнцепёке, соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область.

11 июля URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.