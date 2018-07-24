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В МЧС предупредили о сохранении аномальной жары в Оренбургской области
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В МЧС предупредили о сохранении аномальной жары в Оренбургской области 

RT на русском 1 час назад
Спасатели предупредили о сохранении аномальной жары в Оренбургской области, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В среду, 25 июля, в отдельных районах температура воздуха достигнет +30…+33 °C. В течение суток сохранится малооблачная погода. Осадков не ожидается.
В ведомстве призвали воздержаться от пребывания на солнцепёке, соблюдать меры пожарной безопасности.
Ранее спасатели предупредили о возвращении аномальной жары в Оренбургскую область.
11 июля URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
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