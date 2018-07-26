МЧС предупредило о повышении температуры до +35 °С в Оренбургской области

Оренбургской области предупредили о повышении температуры воздуха в пятницу, 27 июля, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Как прогнозируют синоптики Приволжского УГМС, аномальная жара продлится еще несколько дней. 27 июля местами ожидается максимальная температура +30…+35 °С. В Оренбурге будет +32…+34 °С. Малооблачная погода сохранится. Ветер усилится до 7-12 м/с. Спасатели советуют воздержаться от пребывания на солнцепёке, соблюдать противопожарную безопасность. Ранее в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за засухи. Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области