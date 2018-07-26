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МЧС предупредило о повышении температуры до +35 °С в Оренбургской области
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МЧС предупредило о повышении температуры до +35 °С в Оренбургской области 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В Оренбургской области предупредили о повышении температуры воздуха в пятницу, 27 июля, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Как прогнозируют синоптики Приволжского УГМС, аномальная жара продлится еще несколько дней.
27 июля местами ожидается максимальная температура +30…+35 °С. В Оренбурге будет +32…+34 °С. Малооблачная погода сохранится. Ветер усилится до 7-12 м/с.
Спасатели советуют воздержаться от пребывания на солнцепёке, соблюдать противопожарную безопасность.
Ранее в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за засухи.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что синоптики объяснили аномальную жару в Кемеровской области.
RT на русском: последние новости
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