Ещё
Ливни, град и шквал: Симферополь будет штормить до вторника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливни, град и шквал: Симферополь будет штормить до вторника 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В крымском главке МЧС России предупреждают об ухудшении погодных условий до конца суток 23 июля в Симферополе.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 18-23 м/с", — сказано в сообщении.
В связи с непогодой, в чрезвычайном ведомстве просят жителей и гостей крымской столицы по возможности отказаться от поездок по городу, закрыть окна и двери на балконы, закрепить конструкции на частных подворьях. Если же остаться дома не представляется возможным, спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций, крупных деревьев и линий электропередачи и не пытаться укрыться от ливня в подземных пешеходных переходах.
РИА Новости Крым: последние новости
Ливни и град накроют Крым в пятницу Аксенов потребовал проверить генплан Симферополя На Украине заявили о "перехвате" корабля РФ: в Москве назвали это анекдотом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину57
Россияне взбунтовались из-за нового налога110
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор370
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение