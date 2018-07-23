Наводнения во Внутренней Монголии в Китае унесли жизни 12 человек

Местное метеорологическое управление установило наивысший, «красный» уровень опасности и предупреждение о том, что дожди в регионе не прекратятся еще несколько дней и могут привести к наводнениям и оползням в различных населенных пунктах.

Власти вынуждены были эвакуировать в безопасные места 9,3 тысячи местных жителей, всего в зоне стихийного бедствия оказались почти 340 тысяч человек. По последним данным, в результате разгула стихии размыты дороги, затоплены свыше 157 тысяч гектаров посевных площадей, разрушены более 300 домов.

Прямой экономический ущерб уже оценивается в 637 миллионов юаней (94 миллиона долларов).