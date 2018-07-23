В Италии арестант попросился в тюрьму из-за жары

Аномальные погодные условия все чаще толкают людей на курьезные поступки. В североитальянском городе Виченца (область Венето) выпущенный из тюрьмы преступник попросил вернуть его за решетку из-за жары.

В ночь на 20 июля 29-летний гражданин Молдовы Виктор Сырбу обратился к администрации итальянской тюрьмы с просьбой поместить его обратно в исправительное учреждение, под предлогом того, что у него дома «слишком жарко».

По условиям ареста за кражу молдаванин находится под домашним арестом, однако с возможностью выходить на улицу по два часа в день. Как сообщает Vincenza Today, воспользовавшись эти правом, мужчина, не выдержавший адских температур, пришел к тюрьме Святого Пия X примерно в три часа ночи и позвонил в дверь со словами: «Пожалуйста, впустите меня. Мне очень жарко».

Администрация тюрьмы, продемонстрировав небывалое гостеприимство, просьбу мужчины удовлетворила. Теперь молдаванин сможет наслаждаться прохладой тюремной камеры, по меньшей мере, до августа — ровно до того срока, когда он полностью закончит отбывать наказание.

Итальянские СМИ также отмечают, что Виктор жил в Виченце вместе с партнершей, поэтому, вполне возможно, истинной причиной его возвращения в тюрьму стал конфликт с женщиной. Эта версия выглядит вполне правдоподобно, учитывая, что не далее, как в апреле этого года проживающий под Венецией гражданин Туниса обратился к правоохранителям с похожей просьбой. Молодой мужчина решил, что за решеткой ему удастся укрыться от своей 55-летней сожительницы и ее 27-летнего сына, регулярные ссоры с которыми постоянно приводили к серьезным стычкам.

Однако вместе с тем пресса не обходит вниманием тот факт, что в настоящий момент Апеннины страдают от сильной жары: ртутный столбик на термометре в итальянской столице добрался до 42 градусов по Цельсию. А на Сардинии температура достигла рекордные +50 С.