В Саратове после дождя остановились трамваи

Саратове перестали курсировать трамваи нескольких маршрутов. Проблемы могут возникнуть у горожан, которые решили воспользоваться трамваями №4, 6 и 9. Информация об этом появилась в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Ранее не ходили также троллейбусы №5 и 10. К задержке в движении привело скопление дождевой воды.

Кроме того, саратовцы прислали в редакцию информационной службы «Саратов 24» видео, на котором видно, как водители расчищают от камней и песка пути трамвая 9-го маршрута.

Неблагоприятные погодные условия продолжатся в течение ближайших дней. По информации регионального Гидрометцентра дожди прекратятся только к четвергу.

Напомним, сегодня утром движение транспорта встало на ВСО. С выпавшими осадками не справились ливневки. Многие водители разворачиваются у железнодорожного моста и уезжают. Есть и те, кому ехать некуда. Алексей следует в Гусь-Хрустальный с женой. Говорит, попытался объехать — не получилось. Ждут уже четыре часа. Стоят и водители троллейбусов №7. У них другого выхода и вовсе нет.

К обеду на ВСО приехали работники «Водостока», которые начали прочищать ливневки. Если дождь не начнётся снова — вода уйдёт и движение будет восстановлено.

Забиты ливневки и на улице Танкистов. Засору помог дорожный щебень. Им рабочие заложили промежутки между рельсами и дорогой. Камень смыло дождём на сотни метров.

Из-за дождя затопило также дома во 2-ом Пугачевском посёлке. Местная жительница, представившаяся Еленой, сегодня отключила холодильник, подняла линолеум — вода прошла через дом. Дом женщины находится как раз под улицей Танкистов, внизу.