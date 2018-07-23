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В Кузбассе на предстоящей неделе погодой будет управлять высотный циклон
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В Кузбассе на предстоящей неделе погодой будет управлять высотный циклон 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе в Кемеровской области.
По информации Кемеровского Гидрометцентра, во вторник местами возможны грозы, по территории области дожди. На погоду будет влиять циклон. Днем будет тепло, +17, +22°С, местами до +27°С. Ночью похолодает +10, +15°С. Ветер северо-западный с порывами до 14-19 м/с.
В среду и четверг также ожидаются дожди, возможны грозы. При грозах порывы ветра до 15 м/с. Днем +19, +24°С, ночью +7, +12°С.
В пятницу особых изменений в погоде не ожидается. В Кемерове без осадков, местами по области дожди. Температурный фон останется в тех же пределах. Днем +20, +25°С, ночью +8, +13°С.
В выходные на погоду вновь начнет влиять высотный циклон. Возможны осадки.
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