Ливни с грозами ожидаются в регионах Центральной России в начале недели 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют грозы и сильные дожди в первые дни начавшейся недели на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО). Так, ливни ожидаются в понедельник в Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областях, в Липецкой области возможен град, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и пресс-службах управлений МЧС.
По данным прогнозистов регионального управления МЧС в ЦФО, в понедельник сильные дожди пройдут в большинстве регионов округа. «Ветер ожидается преимущественно восточный, его скорость составит 7-12 м/с, при грозах возможны порывы до 15-17 м/с, в Рязанской области — до 18 м/с. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областях в ночные и утренние часы возможен туман», — говорится в сообщении.
О сильном ветре с порывами до 17 м/с также сообщают в центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тульской, Брянской, Владимирской областей. В этих регионах воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, в Тверской области ожидается усиление жары. «В начале недели ожидаются дожди, местами прогремят грозы, но будет по-прежнему тепло — на 2-3 градуса выше нормы. Циклон покинет Тверскую область в четверг, осадки прекратятся, и температура воздуха поднимется до плюс 30», — уточнили синоптики.
В Липецкой области прогнозируются умеренные и сильные дожди с грозами и градом, дождливая и теплая погода установится в начале недели в Воронежской области. Грозовой фронт в регионах Центральной России, по данным центра погоды «Фобос», продержится до середины недели. «Погода станет налаживаться через пару дней. Циклоническая депрессия, которая вгоняла жителей России в уныние, окажется зажатой словно в тисках между двумя антициклонами — арктическим и азорским. Под их давлением площадь циклона станет уменьшаться, и в середине недели вихрь прекратит свое существование», — отмечают синоптики.
Последствия непогоды
К концу прошлой недели на большей территории Белгородской области, по данным регионального Центра по гидрометеорологии, выпало порядка 200% от среднегодового количества осадков. Это, по мнению аграриев, может сказаться на качестве будущего урожая. Страдают от подтоплений и жители населенных пунктов и улиц, расположенных в низинах, спасатели продолжают оказывать им адресную помощь по откачке воды. По данным синоптиков в начале текущей недели погода в регионе не изменится.
Проведение VIII международного туристского фестиваля «Соловьева переправа» на берегу Днепра в Смоленской области, который был запланирован на 21-23 июля, отменили из-за ливней, которые размыли берег и проселочные дороги.
В Туле в субботу и воскресение коммунальные службы устраняли последствия непогоды — ливневые канализации не справлялись с потоком воды, подтопленными оказались несколько участков дорог и тротуаров в разных районах города. Аналогичная ситуация в выходные сложилась и в Брянске. По данным пресс-служб городских администраций, подтопления не привели к серьезным последствиям и были оперативно устранены.