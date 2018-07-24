Ещё
Концентрация вредных веществ в воздухе Братска превышена в шесть раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концентрация вредных веществ в воздухе Братска превышена в шесть раз 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Концентрация взвешенных веществ в воздухе Братска превышена от 3,4 до 6 раз. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Однако ведомство уточнило, что концентрация оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы находится в норме.
Исследования атмосферного воздуха проводилось 21 июля в жилых районах Центральный, Энергетик и Градостроитель, а также на улицах Комсомольская, Советская, Вокзальная и Приморская.
Накануне сообщалось, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии принесло в Иркутскую область. Иркутяне отмечали, что в городе наблюдалось задымление и запах гари. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает, что сейчас задымления в регионе нет.
«В случае повторения ситуации с задымлением рекомендуем жителям не открывать окна, меньше находиться на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания», — уточняют в ведомстве.
АиФ Иркутск: последние новости
Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области Сильно обгоревшее тело мужчины нашли в садоводстве в Усольском районе На улице Софьи Перовской в Иркутске на два дня ограничат движение
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»150
Путина попросили вмешаться еще в одну войну567
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»34
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»85
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение