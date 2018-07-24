Концентрация вредных веществ в воздухе Братска превышена в шесть раз

Концентрация взвешенных веществ в воздухе Братска превышена от 3,4 до 6 раз. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области . Однако ведомство уточнило, что концентрация оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы находится в норме.

Исследования атмосферного воздуха проводилось 21 июля в жилых районах Центральный, Энергетик и Градостроитель, а также на улицах Комсомольская, Советская, Вокзальная и Приморская.

Накануне сообщалось, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае Якутии принесло в Иркутскую область. Иркутяне отмечали, что в городе наблюдалось задымление и запах гари. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает, что сейчас задымления в регионе нет.

«В случае повторения ситуации с задымлением рекомендуем жителям не открывать окна, меньше находиться на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания», — уточняют в ведомстве.