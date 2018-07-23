В республике снят введенный из-за засухи режим ЧС

Распоряжением главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республике снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за жары и почвенной засухи, которые привели к гибели сельскохозяйственных посевов.

«Отменить на территории Республики Адыгея режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный распоряжением от 13 июля 2018 года», — говорится тексте распоряжения.