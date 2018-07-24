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Синоптики рассказали о погоде в августе
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Синоптики рассказали о погоде в августе 

Москва24 24 минуты назад
Фото: Москва24
Температура в августе на большей части европейской территории России будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным", — сказал он в интервью "Российской газете".
Вильфанд отметил, что жаркая и солнечная погода, которая установится в середине этой недели с дневной температурой выше +30 градусов, перейдет и в последний месяц лета. При этом по прогнозам метеорологов, осадков в августе станет значительно меньше.
Ранее синоптики сообщали, что с 25 июля в городе установится продолжительная жаркая погода. Столбики термометров в течение недели могут превышать 30-градусные отметки. Такая погода сменит «циклическую депрессию», которая держится в Москве с начала прошлой недели.
По прогнозам метеорологов, «норма средней суточной температуры достигнет своего максимума в годовом ходе» в последние дни июля и в начале августа. Этот период метеорологи назвали «макушкой», или «апогеем» лета, когда температура бывает наиболее жаркой.
При этом в начале недели температура воздуха в столичном регионе останется близкой к норме. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 22–25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.
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