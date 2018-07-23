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Гидрометцентр: Температура воздуха в Москве к концу недели превысит норму на 6 градусов
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Гидрометцентр: Температура воздуха в Москве к концу недели превысит норму на 6 градусов 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Жаркая погода вернется в Москву со среды, к концу недели температура воздуха превысит норму на 6 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.
«В Москве наступает период, когда норма средней суточной температуры достигнет своего максимума в годовом ходе — это последняя пятидневка июля, первые дни августа. В климатическом плане — это макушка лета, его апогей. Чаще всего погода в этот период бывает самой жаркой», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в начале этой недели в столичном регионе температура будет близка к норме, днем при умеренном восточном ветре воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.
Начиная со среды, погода станет жаркой. В среду и четверг в Москве может пройти небольшой дождь, ветер юго-восточный. Ночи очень теплые, температура не опустится ниже 18-20 градусов в столице и 15-20 градусов по области, днем воздух прогреется до 27-29 градусов в Москве и 25-30 градусов в Подмосковье.
«В пятницу и субботу обойдется без осадков, стане еще жарче: ночами прогнозируется 17-22 градуса, днем 27-32 градуса. Значения средней суточной температуры будут превышать норму на 6 градусов», — резюмировали в Гидрометцентре.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос» сообщили о том, что на смену «циклонической депрессии», которая отмечалась в столичном регионе всю неделю с 16 по 22 июля, придет 30-градусная жара. Ожидается, что знойный период будет самым продолжительным за это лето.
Агентство «Москва»: последние новости
«Фобос»: На смену «циклонической депрессии» в Москве придет 30-градусная жара и задержится до конца июля «Фобос»: Жара в Москве в выходные будет плохо переноситься из-за «балтийского синдрома» Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные
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