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Гидрометцентр: Июль в Москве завершится умеренно жаркой погодой
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Гидрометцентр: Июль в Москве завершится умеренно жаркой погодой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«На смену дождливой, но теплой погоде в столицу придет умеренная жара, и дождей ожидается гораздо меньше», — отмечают синоптики.
По их прогнозу, небольшие дожди местами пройдут в столице во второй половине текущей недели. Ветер, который сменится с южного на восточный и юго-восточный, принесет более сухой воздух. Температура воздуха повысится: днем 26 июля в столице ожидается 25-27 градусов, по области 23-28 градусов. В пятницу и субботу, 27-28 июля, станет жарче — максимальная температура днем в Москве составит 27-29 градусов, по области — 25-30 градусов.
«Эти дни будут самыми жаркими на текущей неделе. Свежий антициклон со Скандинавии, который придет к выходным, немного ослабит жару в московском регионе. Кроме того, сохранится вероятность кратковременных дождей до самого завершения недели. И только в последние дни июля, возможно, установится погода без осадков. Температурный режим будет не таким жарким, дневная температура в пределах 23-28 градусов», — добавили в Гидрометцентре.
Агентство «Москва»: последние новости
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