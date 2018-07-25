Гидрометцентр: Июль в Москве завершится умеренно жаркой погодой

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«На смену дождливой, но теплой погоде в столицу придет умеренная жара, и дождей ожидается гораздо меньше», — отмечают синоптики.

По их прогнозу, небольшие дожди местами пройдут в столице во второй половине текущей недели. Ветер, который сменится с южного на восточный и юго-восточный, принесет более сухой воздух. Температура воздуха повысится: днем 26 июля в столице ожидается 25-27 градусов, по области 23-28 градусов. В пятницу и субботу, 27-28 июля, станет жарче — максимальная температура днем в Москве составит 27-29 градусов, по области — 25-30 градусов.

«Эти дни будут самыми жаркими на текущей неделе. Свежий антициклон со Скандинавии, который придет к выходным, немного ослабит жару в московском регионе. Кроме того, сохранится вероятность кратковременных дождей до самого завершения недели. И только в последние дни июля, возможно, установится погода без осадков. Температурный режим будет не таким жарким, дневная температура в пределах 23-28 градусов», — добавили в Гидрометцентре.