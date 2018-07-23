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Тридцатиградусная жара вернется в Москву 25 июля
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Тридцатиградусная жара вернется в Москву 25 июля 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Тридцатиградусная жара вновь вернется в Москву в среду, 25 июля. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"В понедельник и вторник, 23 и 24 июля, температура в столичном регионе будет в районе 23-26 градусов. Но уже в среду, 25 июля, столбик термометра поднимется до 27-30 градусов. А в конце этой недели прогнозируется сильная жара — воздух может прогреться до 32-33 градусов", — сказала она.
При этом во вторник и среду ожидаются дожди, а в четверг и пятницу погода будет сухой и солнечной, добавила Макарова.
ТАСС: последние новости
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