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В Москве будет облачно, временами дождь
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В Москве будет облачно, временами дождь 

Вестник района Гагаринский 20 июля 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Кратковременные дожди прольются на Москву через небо, которое будет затянуто облаками. Сильные ливни, местами можно услышать раскаты грома. Обширный циклонический вихрь не оставит в покое столицу и ее окрестности и продолжит портить погоду.
В пятницу 20 июля в Москве ожидается облачная погода, дождь и до 28 градусов тепла сообщил портал «Метеоновости». Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 24-26 градусов, по области — до 28 градусов тепла. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%.
Вестник района Гагаринский: последние новости
В Москву придёт жаркая погода Битцевский лес приглашает всех желающих на экскурсию В столице ожидается плохая погода, в среду кратковременные дожди с грозой.
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