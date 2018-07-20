В Москве будет облачно, временами дождь

Кратковременные дожди прольются на Москву через небо, которое будет затянуто облаками. Сильные ливни, местами можно услышать раскаты грома. Обширный циклонический вихрь не оставит в покое столицу и ее окрестности и продолжит портить погоду.

В пятницу 20 июля в Москве ожидается облачная погода, дождь и до 28 градусов тепла сообщил портал «Метеоновости». Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 24-26 градусов, по области — до 28 градусов тепла. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%.