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Жара отступит: самарские синоптики прогнозируют комфортную погоду в начале недели
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Жара отступит: самарские синоптики прогнозируют комфортную погоду в начале недели 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
Во вторник из-за туч выглянет солнце
В ночь с 23 на 24 июля в Самарской области пройдут кратковременные дожди. При этом уже во вторник, 24 июля, погода придет в норму для этого времени года. Осадки прекратятся, а столбик термометра поднимется до +25… +30 в дневные часы. Будет дуть восточный ветер — 5–10 метров в секунду.
Ночью 24 июля местами температура опустится до +15. Метеорологи прогнозируют сухую и безветренную погоду.
— В середине недели, 25 июля, температура не изменится. Днем от +25 до +30, ночью от 15 до 20 градусов со знаком плюс, — рассказали в Приволжском УГМС.
По словам метеорологов, в начале рабочей недели Самарская область будет находиться в зоне противоборства двух воздушных масс. С запада в регион придет циклон, который расположился в Подмосковье, а с северо-востока — мощный антициклон из северной части Западной Сибири. По мнению синоптиков, такие условия поспособствуют снижению высокой температуры, которая держалась в области с конца июня.
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