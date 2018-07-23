Жара отступит: самарские синоптики прогнозируют комфортную погоду в начале недели

Во вторник из-за туч выглянет солнце

В ночь с 23 на 24 июля в Самарской области пройдут кратковременные дожди. При этом уже во вторник, 24 июля, погода придет в норму для этого времени года. Осадки прекратятся, а столбик термометра поднимется до +25… +30 в дневные часы. Будет дуть восточный ветер — 5–10 метров в секунду.

Ночью 24 июля местами температура опустится до +15. Метеорологи прогнозируют сухую и безветренную погоду.

— В середине недели, 25 июля, температура не изменится. Днем от +25 до +30, ночью от 15 до 20 градусов со знаком плюс, — рассказали в Приволжском УГМС.