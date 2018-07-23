На этой неделе дожди в Самарской области прекратятся

В понедельник, 23 июля, местами пройдет небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 22 … 27°C. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Во вторник, 24 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 12 … 17°C, днем 23 … 28°C. Ветер восточный 5-10 м/с.

В среду, 25 июля, также ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится от 20 до 15°C, днем поднимется от 28 до 33°C. Ветер восточный 6-11 м/с.

В четверг, 26 июля, ожидаются такие же погодные условия.