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На этой неделе дожди в Самарской области прекратятся
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На этой неделе дожди в Самарской области прекратятся 

Волга Ньюс 1 час назад
В понедельник, 23 июля, местами пройдет небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 22 … 27°C. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Во вторник, 24 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 12 … 17°C, днем 23 … 28°C. Ветер восточный 5-10 м/с.
В среду, 25 июля, также ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится от 20 до 15°C, днем поднимется от 28 до 33°C. Ветер восточный 6-11 м/с.
В четверг, 26 июля, ожидаются такие же погодные условия.
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