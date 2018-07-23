Ещё
Неделя воздуха прошла в ОП Родничок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неделя воздуха прошла в ОП Родничок 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Прошедшая неделя запомнилась воспитанникам ОП «Родничок» ГБОУ школа № 2073 интересными занятиями и играми. Педагогический коллектив проводит большую работу направленную на развитие детской самостоятельности и активности. В течение этой недели проходили мероприятия, посвященные Воздуху.
Мир вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно существует потребность в новых впечатлениях, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить ответ. В процессе игровой и экспериментальной деятельности дети знакомились со свойствами воздуха, узнали для чего воздух нужен людям, растениям и животным.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Владельцы карты Тройка воспользуются программой лояльности Вороновцы почтили память погибших в ВОВ На территории поселения работает выездной мобильный офис ПАО Сбербанк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам111
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН20
Недовольству россиян в соцсетях положат конец806
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение