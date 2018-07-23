Неделя воздуха прошла в ОП Родничок

Прошедшая неделя запомнилась воспитанникам ОП «Родничок» ГБОУ школа № 2073 интересными занятиями и играми. Педагогический коллектив проводит большую работу направленную на развитие детской самостоятельности и активности. В течение этой недели проходили мероприятия, посвященные Воздуху.

Мир вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно существует потребность в новых впечатлениях, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить ответ. В процессе игровой и экспериментальной деятельности дети знакомились со свойствами воздуха, узнали для чего воздух нужен людям, растениям и животным.