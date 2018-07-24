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В Москве объявили «желтый» погодный уровень из-за грозы 25 июля
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В Москве объявили «желтый» погодный уровень из-за грозы 25 июля 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Гидрометцентр России назвал потенциально опасной погоду в столичном регионе в среду, 25 июля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 24 июля синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду, 24 градуса тепла и кратковременные дожди.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра России, со среды метеоусловия в Москве и области начнут изменяться: столбики термометров укажут на отметку 26-27 градусов, местами пройдут небольшие дожди и грозы.
Уточняется, что в связи с вероятностью гроз в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.
ИД «Собеседник»: последние новости
Москвичам пообещали до 24 градусов тепла, дожди и рост давления 24 июля Синоптики пообещали москвичам ливни и +26 градусов 20 июля "Желтый" уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра
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