В Москве объявили «желтый» погодный уровень из-за грозы 25 июля

Гидрометцентр России назвал потенциально опасной погоду в столичном регионе в среду, 25 июля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 24 июля синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду, 24 градуса тепла и кратковременные дожди.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра России, со среды метеоусловия в Москве и области начнут изменяться: столбики термометров укажут на отметку 26-27 градусов, местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Уточняется, что в связи с вероятностью гроз в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.